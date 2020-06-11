Нецелевое использование средств ОМС в Татарстане в 2019 году составило 17,7 млн рублей

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17,7 млн рублей из территориального Фонда обязательного медицинского страхования были использованы нецелевым образом в 2019 году, сообщила сегодня на заседании Государственного совета республики глава отделения Алсу Мифтахова, отчитываясь о работе фонда в ходе обсуждения проекта закона Республики Татарстан «Об исполнении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 2019 год».

Доходы фонда составили в прошедшем году 54,3 млн рублей, их рост был достигнут за счет субвенций из федерального бюджета. Закон был принят в первом чтении и в целом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средства ТФОМС, предназначенные для плановой диспансеризации населения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса и приостановкой диспансеризации, пошли на увеличение душевого норматива оплаты медпомощи.