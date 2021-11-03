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Татьяну Шливе переизбрали на должность председателя контрольно-счетной палаты Челнов

12:52, 03.11.2021
Татьяну Шливе переизбрали на должность председателя контрольно-счетной палаты Челнов
Фото: nabchelny.ru

На должности председателя контрольно-счетной палаты Набережных Челнов остается Татьяна Шливе, об этом сообщила в Instagram пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Председателя избирали в связи с тем, что полномочия нынешнего подошли к концу. Кандидатуру Шливе предложил мэр автограда Наиль Магдеев.

Напомним, Татьяна Шливе возглавляет счетную палату с апреля 2009 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан Шливе Татьяна Владимировна

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