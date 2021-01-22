Шливе Татьяна Владимировна

Общая информация

Родилась 29 января 1962 года в г. Заинск.

Образование

1985 г.— окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность

1980-1983 гг. — ревизор-инспектор по гос. доходам Заинского городского финансового отдела.

1990-1997 гг. — экономист 1 категории, ведущий специалист отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.

1997-2000 гг. — начальник отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.

Март-май 2000 г. — начальник отдела исполнения бюджетов территориального отделения департамента казначейства министерства финансов РТ г. Набережные Челны.

2000-2005 гг. — заместитель начальника по бюджету городского финансового управления г. Набережные Челны.

2006-2009 гг. — заместитель начальника управления — начальник бюджетного отдела управления финансов исполнительного комитета г. Набережные Челны.

С апреля 2009 г. — председатель в контрольно-счетной палате муниципального образования г. Набережные Челны.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ.

Награждена благодарственным письмом министерства финансов РТ (2012 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

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