Список персон

Шливе Татьяна Владимировна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 29 января 1962 года в г. Заинск.

Образование

1985 г.— окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность

1980-1983 гг. — ревизор-инспектор по гос. доходам Заинского городского финансового отдела.
1990-1997 гг. — экономист 1 категории, ведущий специалист отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.
1997-2000 гг. — начальник отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.
Март-май 2000 г. — начальник отдела исполнения бюджетов территориального отделения департамента казначейства министерства финансов РТ г. Набережные Челны.
2000-2005 гг. — заместитель начальника по бюджету городского финансового управления г. Набережные Челны.
2006-2009 гг. — заместитель начальника управления — начальник бюджетного отдела управления финансов исполнительного комитета г. Набережные Челны.
С апреля 2009 г. — председатель в контрольно-счетной палате муниципального образования г. Набережные Челны.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ.

Награждена благодарственным письмом министерства финансов РТ (2012 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423805, пр. Х. Туфана, 23
  • Телефон: (8552) 32-24-32
  • Email: Tatyana.Shlive@mail.ru

Дата последнего обновления: 22.01.2021

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