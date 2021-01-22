Шливе Татьяна Владимировна
Общая информация
Родилась 29 января 1962 года в г. Заинск.
Образование
1985 г.— окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».
Трудовая деятельность
1980-1983 гг. — ревизор-инспектор по гос. доходам Заинского городского финансового отдела.
1990-1997 гг. — экономист 1 категории, ведущий специалист отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.
1997-2000 гг. — начальник отдела финансирования народного хозяйства городского финансового отдела г. Набережные Челны.
Март-май 2000 г. — начальник отдела исполнения бюджетов территориального отделения департамента казначейства министерства финансов РТ г. Набережные Челны.
2000-2005 гг. — заместитель начальника по бюджету городского финансового управления г. Набережные Челны.
2006-2009 гг. — заместитель начальника управления — начальник бюджетного отдела управления финансов исполнительного комитета г. Набережные Челны.
С апреля 2009 г. — председатель в контрольно-счетной палате муниципального образования г. Набережные Челны.
Награды и звания
Заслуженный экономист РТ.
Награждена благодарственным письмом министерства финансов РТ (2012 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, пр. Х. Туфана, 23
- Телефон: (8552) 32-24-32
- Email: Tatyana.Shlive@mail.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021