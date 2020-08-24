«Почта России» установит 5 тысяч почтоматов по стране

Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов рассказал, что в 10 раз выросло количество посылок с декабря прошлого года по май 2020-го. 46% — доля посылок, оформленных онлайн. Количество электронных заказов увеличилось в 2 раза с января по май этого года.



Как сообщил глава «Почты России», в ближайшее время служба планирует установить более 5 тыс. почтоматов в стране, планируется развивать доставку в почтовые отделения и почтоматы. По словам Акимова, служба сформирует предложения для правительства России.

«Почта России» собирается развивать не только импорт иностранных товаров, но и транзит для клиентов, которые расположены в восточной Европе, а также экспорт.

Ранее сообщалось, что «Почта России» откроет центр технологических компетенций на базе Иннополиса.

