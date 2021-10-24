В Нижнекамске усилили контроль за качеством атмосферного воздуха

В Нижнекамске усилили контроль за загрязнением атмосферного воздуха. Четыре из пяти автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижная экологическая лаборатория дооснащены современным эколого-аналитическим оборудованием по определению концентраций формальдегида.



Также одна АСКЗА дооснащена оборудованием по определению окиси этилена — вещества II класса опасности, присутствующего в выбросах предприятий. Стационарную лабораторию отдела обеспечения экологического надзора Закамского территориального управления Министерства экологии дооснастили портативным газовым хроматографом для измерения концентраций летучих органических веществ в воздухе, в том числе для выездных контрольно-надзорных мероприятий. Прибор позволяет определять концентрации 59 загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.

«Решение выделить 35 миллионов рублей на дооснащение станций и лаборатории было принято по итогам заседание межведомственной рабочей группы под руководством премьер-министра РТ Алексея Песошина», — говорится на сайте исполкома.

Летом специалисты выявляли повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе Казани, Челнов и Нижнекамска.

Ольга Шагиева