В работе Telegram произошел сбой

Фото: Максим Платонов (архив)

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе. Проблемы в работе мессенджера подтверждают данные сайта Downdetector.

Больше половины жалоб пользователей Telegram касаются работы приложения — 55%. Еще 36% обращений касаются неполадок в работе сервера. В 9% случаев пользователи жалуются на проблемы с веб-сайтом.

скриншот

Сбои начались примерно в 17.00. Небольшие проблемы в работе Telegram, судя по данным сайта Downdetector, отмечались и днем.

Сильные сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Чуть меньше жалоб из других российских городов.

Сбои в работе в Telegram наблюдались и в начале октября. Тогда 59% пользователей сообщили о сбое приложения.



Татьяна Демина