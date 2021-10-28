В Казани прошло награждение победителей республиканского конкурса рисунков и поделок «Мин — татар баласы»

Фото: телеканал «ТНВ»

В Казани сегодня прошло награждение победителей Республиканского конкурса рисунков и поделок «Мин — татар баласы». Об этом сообщила пресс-служба телеканала «ШАЯН ТВ».

Конкурс проводится при поддержке комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. На него принимались рисунки, изделия ручной работы и поделки, основанные на татарских народных сказках и пословицах. Всего пришло 324 заявки из всех уголков Татарстана.

На первом этапе работы оценивали преподаватели Казанского техникума народных художественных промыслов, среди которых были признанные художники, педагоги, члены Союза художников РФ и РТ. Затем эстафету передали телезрителям. Желающие проголосовали за понравившиеся рисунки на сайте телеканала. В итоге 20 работ стали победителями, и их авторы получили призы, такие как дипломы, памятные значки и денежный приз в размере 20 000 рублей.

Фото: телеканал «ТНВ»

На награждении выступили звезды татарской эстрады. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель Комитета Государственного совета РТ Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и гендиректор телеканала «Новый Век» Ильшат Аминов.

Летом на телеканале «ШАЯН ТВ» подвели итоги конкурса детской песни «Балачак җыры». Авторы пяти песен получили премии в 50 000 рублей.

Дарья Акимова