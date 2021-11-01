В Казани на улице Чистопольской открыли офис МФЦ на 1000 заявителей в день

Новый многофункциональный центр досрочно открылся сегодня утром в Казани рядом со станцией метро «Козья слобода» — на Чистопольской, 5 (около ТРК «Тандем»). Одновременно прекратил работу офис на Ямашева, 82 — рядом с торговым центром «Савиново», а коллектив его сотрудников переехал в новое помещение. График приема посетителей, сообщают в пресс-службе МФЦ, с переездом не изменился.

— Я думаю, что новый офис будет таким же востребованным у заявителей, как и популярный ранее «Ново-Савиновский». Увы, он был тесен и с трудом вмещал всех желающих его посетить, — прокомментировала необходимость переезда в новое здание директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова. — Мы планировали открыть новый офис в январе будущего года, но ускорили новоселье в связи со значительно возросшим потоком заявителей из-за введения QR-кодов. Увеличились очереди, и людям просто не хватает места.

МФЦ на Чистопольской занимает более 1,7 тысяч кв. метров, в нем предусмотрено 50 окон приема заявителей, что в три раза больше, чем было на Ямашева, а в день он сможет принимать более 1000 заявителей. Здесь, как и в других МФЦ республики, можно получить более 260 услуг.

Кроме того, в новом офисе оборудован зал, где сотрудники МФЦ будут проходить обучение, а также комната психологической разгрузки.

Первым посетителем нового офиса «Мои документы» стал житель Казани, обратившийся в МФЦ за подтверждением учетной записи ЕСИА. Ему и посетителю номер два по сложившейся традиции вручили цветы и торт с символикой МФЦ. А затем начались будни: только за первые два часа работы терминал электронной очереди в новом МФЦ выдал около 250 талонов на обслуживание.

До 7 ноября новый офис «Мои документы» на Чистопольской будет работать без выходных дней. 1, 2, 3 и 5 ноября — с 8.00 до 20.00 с учетом дополнительного времени, предназначенного для предоставления услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА, необходимой для получения сертификата с QR-кодом о вакцинации на портале «Госуслуги РФ». А 4, 6, 7 ноября с 8.00 до 17.00 будет осуществляться только подтверждение учетной записи, по другим услугам прием проводиться не будет.