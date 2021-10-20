Эксперт iMARS рассказал о проблемах коммуникаций в международных отношениях

Исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский выступил на форуме «Настоящее и будущее мультилатерализма» в Вене. Он рассказал о сложностях коммуникаций в контексте современных международных отношений и причинах искаженного восприятия имиджа России за рубежом.

Общие принципы выстраивания коммуникаций работают как в бизнесе, так и в международных отношениях, отметил Александр Ревский.

По его мнению, восприятие России в других странах искажается из-за недостаточной информированности зарубежной аудитории об исторических событиях и сегодняшней ситуации в нашей стране. Выстроить эффективные коммуникации между Россией и Западом, в том числе, мешают наследие Холодной войны, разное понимание причин и следствий произошедших военных конфликтов, распространение недостоверной информации в СМИ.

За последнее время был пройден огромный путь по формированию позитивного восприятия России и, тем не менее, предстоит еще многое сделать.

Исполнительный директор iMARS Communications: «Без возможности открыто обсуждать существующие проблемы, без попыток услышать позиции друг друга, особенно во время различного рода кризисов, и, самое главное, без взаимного уважения истории, традиций и сложившихся в той или иной стране внутренних реалий невозможно говорить о выстраивании качественных и эффективных многосторонних коммуникаций».

Эксперт iMARS предложил ряд инструментов, которые способны улучшить ситуацию. Это и формирование возможностей для диалога между экспертами по разным направлениям многосторонних отношений, и организация системы стажировок представителей дипмиссий, студентов профильных вузов, и культурный обмен с широким информационным сопровождением.

Организаторы форума — Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Вене и Российская ассоциация Евро-Атлантического сотрудничества — как раз и позволили экспертам разных стран обменяться мнениями и дать оценку существующих вызовов.



«Без возможности открыто обсуждать существующие проблемы, без попыток услышать позиции друг друга, особенно во время различного рода кризисов, и, самое главное, без взаимного уважения истории, традиций и сложившихся в той или иной стране внутренних реалий невозможно говорить о выстраивании качественных и эффективных многосторонних коммуникаций. Наша задача, как экспертов, не только обозначить эти проблемы, но и предложить инструментарий для их решения», — отметил исполнительный директор iMARS Communications.

