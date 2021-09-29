В Минздраве Татарстана рассказали, почему вакцинированные заражаются COVID-19

Заразиться COVID-19 после вакцинации возможно, поскольку иммунитет формируется со временем. Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева.

Дело в том, что с момента получения второй дозы должен пройти полный 21 день для того, чтобы у организма хватило времени сформировать иммунитет. Первая доза вакцины — не защита от инфекции. В межпрививочный период и ранние сроки после второй инфекции следует тщательно заботиться о своем здоровье.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Но есть случаи, когда татарстанцы заражались коронавирусом, пройдя полный курс вакцинации. Несмотря на высокую эффективность отечественных вакцин, есть 5—8% людей, у которых не формируются антитела.

— В каких ситуациях человек заболевает? Если был длительный прямой контакт. К примеру, люди сидели за столом без масок 30, 45 минут, час, разговаривали в достаточно большом помещении. Если кто-то за столом болел, то тогда при большом контакте, при большом уровне вирусной нагрузки уровня антител может не хватить, — объяснила специалист.

Абдулганиева отметила, что у привитых чаще всего болезнь проходит в форме ОРВИ, а если затрагивает легкие и начинается пневмония, то поражение небольшое.



По последним данным, в Татарстане привились от коронавируса 1 081 724 человека. За сутки прирост составил 1 550 человек. Вторую дозу препарата получили 947 523 человека.

