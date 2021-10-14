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Кабмин Татарстана поручил обновить программу электронного здравоохранения

14:21, 14.10.2021
Кабмин Татарстана поручил обновить программу электронного здравоохранения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана поручил обновить программу электронного здравоохранения. Соответствующее постановление появилось на официальном портале республики 13 октября 2021 года.

В постановлении указано определить автоматизированную систему «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» системой электронного здравоохранения Татарстана. Разработчиком системы назначен Республиканский медицинский информационно-аналитический центр. Заказчиком выступает Минздрав РТ. В течение 30 дней Минздрав должен будет предоставить в Кабмин проект положения о системе. Разработка программы полностью финансируется из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Система электронного здравоохранения была внедрена в республике в 2014 году согласно постановлению Кабмина. Тогда заказчиком системы было Министерство информатизации и связи РТ.

ОбществоМедицина Татарстан

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