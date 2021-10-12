В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий граждан. Прививку необходимо сделать работникам торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.
Руководителям предприятий необходимо привить сотрудников первым компонентом вакцины до 10 ноября, вторым — до 10 декабря. Иммунизации подлежат не менее 80% работников, сообщает «РИА Новости».
Обязательную вакцинацию ввели ранее в ряде других регионов России — в Татарстане, Югре, Чувашии, Челябинской области и др. Также для повышения темпов иммунизации в различных точках страны ввели систему пропуска по QR-кодам.
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