Путина попросят присвоить Зеленодольску звание «Город трудовой доблести»

Кабмин Татарстана попросит президента России Владимира Путина присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Инициатором предложения стали органы местного самоуправления Зеленодольского района — кабмин его поддержал.

В прошлом году Путин подписал указ, которым 20 российских городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань.

В сентябре звание «Город трудовой доблести» присвоили еще 12 российским городам. Его получили Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.