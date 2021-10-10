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Умер экс-депутат Госдумы Фандас Сафиуллин

15:51, 10.10.2021

Умер экс-депутат Госдумы России Фандас Сафиуллин. Об этом сообщил у себя в Instagram поэт, общественный и государственный деятель Татарстана Разиль Валеев. До этого он писал, что Сафиуллин находится в больнице в критическом состоянии.

Сафиуллин занимал пост депутата Госсовета РТ. Он родился в 1936 году в деревне Мальбагуш Азнакаевского района Татарской АССР. Сафиуллин был одним из самых авторитетных деятелей татарского национального движения.

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