Умер экс-депутат Госдумы Фандас Сафиуллин

Умер экс-депутат Госдумы России Фандас Сафиуллин. Об этом сообщил у себя в Instagram поэт, общественный и государственный деятель Татарстана Разиль Валеев. До этого он писал, что Сафиуллин находится в больнице в критическом состоянии.



Сафиуллин занимал пост депутата Госсовета РТ. Он родился в 1936 году в деревне Мальбагуш Азнакаевского района Татарской АССР. Сафиуллин был одним из самых авторитетных деятелей татарского национального движения.