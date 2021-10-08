Fashion-показ от создателей прекрасного. Volga Fashion Week в Казани

С 21 по 24 октября, в рамках главного fashion-события этой осени, Казань получит возможность погрузиться в настоящий мир концептуальной моды. Местом проведения выбрана одна из самых крупных площадок Казани — Ак Барс Арена, расположенная по адресу г. Казань, проспект Ямашева, 115а.

Международная неделя моды Volga Fashion Week — это идеальная площадка для ценителей моды и по-настоящему талантливых людей, которые готовы громко заявить о себе. На протяжении четырех модных дней свои коллекции покажут более 50 российских дизайнеров. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Осетия, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Самара, Тольятти, Ульяновск, Ярославль, Владимир, Йошкар-Ола — и это только часть городов-участников предстоящего события.

Концепция нового сезона представляет идею об энергии мысли и внутренней экологичности человека. Ведь экологичность мыслей — это способность человека к конструктивному мышлению, к гармонизации, возможность выстраивать отношения с людьми на основе уважения другого человека, принятия иной точки зрения.

Также в рамках Volga Fashion Week открыт набор для практикующих дизайнеров одежды — выпускников и студентов профильных вузов для участия в показе, что однозначно поможет начинающим талантам проявить себя в мире моды и красоты.

Организатором данного мероприятия выступает Юлиана Благовская — генеральный продюсер недели моды Volga Fashion Week (Нижний Новгород, Самара, Казань).

Благодаря неповторимому стилю, нестандартным решениям и большому количеству ярких новинок Volga Fashion Week известна далеко за пределами нашей страны. По традиции осенняя неделя моды порадует гостей не только новыми дизайнерскими коллекциями, но и приятными подарками от партнеров мероприятия.

Мероприятие, которое пройдет в Казани с 21 по 24 октября, будет уже седьмым модным показом от Volga Fashion Week. В прошлом году участниками стали более 1000 человек, на подиум вышли участники знаменитых коллабораций и звездные поклонники моды.

Подробнее о показе в аккаунте @volgafashionweek.

Билеты можно приобрести по ссылке.

