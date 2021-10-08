Предпринимателей из Казани стал чаще интересовать бизнес в сфере развлечений

В Казани на 68% стал более привлекательным развлекательный бизнес. Об этом сообщается в аналитике сервиса объявлений «Авито».

В целом по России спрос на бизнес в сфере развлечений в третьем квартале 2021 года упал на 12%. Однако в некоторых городах динамика спроса увеличилась. Более привлекательной эта сфера бизнеса стала в Казани (+68%), Омске (+63%) и Челябинске (+55%), пишет ТАСС.

В Набережных Челнах рост интереса предпринимателей зафиксирован в сфере производства. В третьем квартале 2021 года предприятия искали производственные организации чаще на 70%.

Ранее сообщалось, что по итогам января — сентября 2021 года Татарстан оказался в перечне регионов-лидеров по числу компаний-банкротов.



Ольга Шагиева