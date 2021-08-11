Вакцинированных граждан предложили обеспечивать дизайнерскими масками

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян брендированным набором для персональной защиты и профилактики коронавируса. В этот набор могут входить комплект многоразовых масок и антисептиков.

В своем обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко Милонов отметил, что сейчас стимулирование людей к добровольной вакцинации является приоритетной задачей. Многие не торопятся прививаться, поэтому необходимо проработать меры мотивирования.

«В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков», — приводит текст обращения RT.

Также Милонов предложил, чтобы над внешним видом маски поработала дизайнерская студия, чтобы ношение маски стало «модным действием, пропагандирующим вакцинацию». В набор также могут войти набор перчаток и значок.

Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для экстренного применения на Филиппинах. Заявку подал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат изучают местные эксперты.



Ольга Плешкова