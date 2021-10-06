В Казани стартует бесплатный офлайн-курс Fragency Skills

Фото: SMM-агентство Fragency

Первая лекция курса Fragency Skills пройдет 12 октября в резиденции «Штаб». Обучение бесплатное, нужна регистрация. Всего будет 5 лекций. По итогам курса выпускников пригласят в штат SMM-агентства Fragency.

На курс Fragency Skills может зарегистрироваться любой желающий — он подойдет предпринимателям, студентам из сферы PR и смежных областей, новичкам, а также тем, кто уже работает с социальными сетями, но хочет усилиться в одном из направлений. Обучение бесплатное, но на первую лекцию смогут попасть только те, кто зарегистрировался на сайте.

Первое занятие пройдет 12 октября в Казани в резиденции креативных индустрий «Штаб».

Обучение будет проходить следующим образом. После лекции студентам нужно будет выполнить домашнее задание и уложиться в дедлайн (два-три дня). Те, кто получит за свою работу оценки «хорошо» и «отлично», пройдут на следующую лекцию. Всего студентов ждет четыре занятия:

Анализ и исследование.

Тренды и визуальный контент.

Тексты для социальных сетей.

Основные элементы продвижения.

На финальной, пятой встрече ученикам расскажут о том, как вести отчеты и работать с коммуникацией, а главное — вручат сертификаты. Успешных выпускников пригласят в команду агентства.

Для всех, кто не пройдет на следующие лекции или кому не подойдет офлайн-формат обучения, ребята предоставят скидки на онлайн-курс Fragency Pro. Помимо прочего, он отличается от Fragency Skills большим блоком, где подробно разбирается таргетированная реклама.

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