В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в продаже несуществующих автомобильных номеров

В Бугульме полицейские задержали 26-летнего жителя Волгограда, причастного к восьми фактам мошенничества. Его жертвам причинен ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

С сентября 2020 года по январь 2021-го задержанный размещал в интернете ложные объявления о продаже автомобильных госномеров. Он просил покупателей перевести предоплату на телефонные номера или электронные кошельки. После поступления денег злоумышленник переставал выходить на связь.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Несколько дней назад жителя Альметьевска осудили по уголовному делу о крупном мошенничестве. Он присвоил себе более полумиллиона рублей под предлогом поставки топлива по низкой цене, но обязательства не выполнил. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Диана Жиленкова