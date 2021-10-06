В Татарстане задержали подозреваемых в краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания СК

По данным источников «Реального времени», в Татарстане раскрыта кража из здания отдела по особо важным делам Следственного комитета в Казани. Задержаны непосредственные исполнители, что в минувшие выходные похитили сейф с 14,6 млн рублей — это вещественные доказательства по одному из уголовных дел.



Преступление тщательно готовилось. Воры скрыли лица под масками и забрызгали краской камеры видеонаблюдения. Пытались вскрыть сейф на месте, а когда не получилось — вынесли и вывезли на авто. В краже участвовали не меньше трех человек.

Подозреваемых задержали в Альметьевске. С их помощью силовики надеются выйти на след заказчика. По делу работают сотрудники СК, а также оперативники ФСБ и МВД.

Ход следствия по этой краже взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад. Следственные органы возбудили уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере.

Фото: sledcom.ru

Как сообщал источник издания, происшествие случилось в эти выходные. Оперативное сопровождение следствия по делу о краже осуществляют сотрудники ФСБ.