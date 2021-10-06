В Instagram стало можно размещать ролики длительностью до 60 минут

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут. Об этом во вторник сообщил портал The Verge.

Теперь IGTV сменит свое название на Instagram TV. Этот формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента. IGTV запустили в 2018 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Instagram внедрил механизмы для борьбы с агрессивным поведением пользователей.

