Новости технологий

11:08 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Instagram стало можно размещать ролики длительностью до 60 минут

02:32, 06.10.2021
В Instagram стало можно размещать ролики длительностью до 60 минут
Фото: pxhere.com

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут. Об этом во вторник сообщил портал The Verge.

Теперь IGTV сменит свое название на Instagram TV. Этот формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента. IGTV запустили в 2018 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе Instagram внедрил механизмы для борьбы с агрессивным поведением пользователей.

ТехнологииIT

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также