«Тошнит от этого»: Квартальнов высказался о запрете сыграть шестерым игрокам «Ак Барса» в Хельсинки

Главный тренер казанского «Ак Барса» высказался о матче регулярного чемпионата в Хельсинки против местного «Йокерита». Несмотря на то, то казанцы играли всего с тремя пятерками, команде Квартальнова удалось сравнять счет в третьем периоде и перевести игру в овертайм.

— Получился хороший третий период, мы выиграли его, уступая в две шайбы. В конце сделали небольшую ошибку, получили буллит, соперник забил — все просто.



В третьем периоде мы хорошо сыграли — 17:2 по броскам. Ребята здорово играли, сражались, но немножко не дотерпели, — сказал Квартальнов.

Также специалист решил не вдаваться в подробности по поводу запрета играть шестерым хоккеистам своей команды из-за постановления финского правительства. По этому постановлению не прошли санитарные нормы Хенкель, Воронков, Линхольм, Уил, Валиев и вратарь Ахтямов.

— Почему все-таки решили выходить на матч, несмотря на запреты играть шестерым игрокам? А у нас были какие-то шансы? Я на эту тему даже разговаривать не хотел бы, вообще. Даже ничего говорить не хочу, ничего, тошнит от этого, — сказал наставник «Ак Барса».

Свой следующий поединок «Ак Барс» проведет в пятницу 1 октября в Москве. Соперником станет московское ЦСКА. Начало встречи в 19:00 по мск.