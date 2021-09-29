Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались принять мандаты Госдумы
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и министр обороны Сергей Шойгу не приняли депутатские мандаты. Это следует из проекта постановления ЦИК.
Федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, пишет ТАСС.
Напомним, 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.ОбществоВласть
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