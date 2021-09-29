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Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались принять мандаты Госдумы

12:23, 29.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались принять мандаты Госдумы
Фото: wikimedia.org

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и министр обороны Сергей Шойгу не приняли депутатские мандаты. Это следует из проекта постановления ЦИК.

Федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.

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