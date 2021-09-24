Пробки на дорогах в Казани достигли 9 баллов

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В Казани пробки на дорогах достигли 9 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Альберта Камалеева, Право-Булачной. Из-за ДТП движение затруднено на улице Марселя Салимжанова. Пробка стала больше на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены». Также заторы появились на улицах Дементьева, Ижевской, Олега Кошевого, Декабристов.

Фото: pixabay.com

В пять вечера на дорогах столицы Татарстана уже образовались 8-балльные пробки. Огромные заторы из-за ДТП образовались от Мамадышского тракта до Академика Арбузова, на улице Петра Витера, на Горьковском шоссе.