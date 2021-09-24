В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.07.

Дорожная ситуация осложняется дождем. Огромные заторы из-за ДТП образовались от Мамадышского тракта до Академика Арбузова, на улице Петра Витера, на Горьковском шоссе.

Движение затруднено на улицах Саид-Галеева, Лево-Булачной, Пушкина, Вишневского, Николая Ершова, в Щербаковском переулке. Встали улицы Космонавтов, П. Лумумбы, Аграрная.

Пробки образовались на улицах Мира, Тэцевской, Копылова, на проспекте Ибрагимова.