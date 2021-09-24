В казанском зоопарке появились розовые фламинго из Сирии

Казанский зооботанический сад пополнился розовыми фламинго. Сейчас птицы, привезенные из Сирии, находятся на месячном карантине.

В зоопарке уже содержатся фламинго. Новых обитателей объединят с ними после того, как карантин закончится. Пока у птиц нет ярко выраженного розового окраса — сейчас они серые. Однако специалисты уверяют, что со временем их оперение приобретет нужный цвет.

«Розовый оттенок проявляется также благодаря специальному комбикорму», — говорится в Instagram-аккаунте казанского зоопарка. Птиц кормят рыбным и мясным фаршем, натертыми овощами и яйками.

Напомним, розовых фламинго завезли в казанский зоопарк и этим летом. Их ждали три года. «Сложности были с поставками, все-таки они из Омана приехали. Коронавирус, безусловно, усложнил [процесс]... Как только границы открыли, так мы их сразу и забрали», — рассказала орнитолог зооботсада Юлия Черникова.



Татьяна Демина