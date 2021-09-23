В Татарстане прокуратура потребовала принять меры по сохранению старинной церкви

Фото: прокуратура РТ

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура требует от местных властей принять меры по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На территории села Хохлово Высокогорского района располагается Введенская церковь 1704 г. — конец XVIII в., у которой есть признаки объекта культурного наследия. В соответствии с законом такие объекты подлежат государственной охране. Заниматься сохранением и использованием памятников истории и культуры должны местные власти.

При проверке выяснилось, что на балансе органов местного самоуправления церковь не значится. В местном бюджете не заложено средств на ее ремонт и реставрацию.

«По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства, требуя обязать муниципалитет обратиться с заявлением о постановке на учет объекта культурного наследия в качестве бесхозяйного имущества и принять необходимые меры к его сохранению. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

Летом стало известно, что в Спасском районе РТ в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна, сельхозтехники и коровники. Активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.



Ольга Шагиева