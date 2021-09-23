Депутаты Госсовета РТ установили коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов
Депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2.
Таким образом, стоимость патента с 2022 года составит 4 800 рублей. В этом году эта сумма составляла 4551,3 рубля. Эти сборы полностью идут в региональный бюджет. Благодаря им бюджет пополнился в прошлом году на 539 млн рублей.ОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым