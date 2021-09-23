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Депутаты Госсовета РТ установили коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов

11:43, 23.09.2021
Депутаты Госсовета РТ установили коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, стоимость патента с 2022 года составит 4 800 рублей. В этом году эта сумма составляла 4551,3 рубля. Эти сборы полностью идут в региональный бюджет. Благодаря им бюджет пополнился в прошлом году на 539 млн рублей.

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