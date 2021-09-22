«Прошу подписку»: в суде Казани обвиняемый Лоханов открестился от взятки 2,4 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Задержанный накануне глава регионального отделения ФСС Павел Лоханов не считает себя виновным. С его слов, найденные за пределами его машины деньги не являются доказательством его причастности к взятке, передает журналист «Реального времени».



«От следствия скрываться не собираюсь. Нельзя избирать меру пресечения в виде заключения под стражу лишь на основании того, что обнаружен пакет и есть показания оперативников и УБЭПа. Прошу подписку о невыезде», — обратился обвиняемый к суду.

Фото: Ирина Плотникова

Следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов сообщил, что Лоханов может попытаться скрыться и надавить на свидетелей — своих подчиненных. Также в его ходатайстве прозвучало: «Принимаются меры, направленные на установление причастности Лоханова к совершению аналогичных преступлений».

Фото: Ирина Плотникова

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев ходатайство поддержал. Адвокат обвиняемого Вадим Максимов был категорически против.

Ирина Плотникова