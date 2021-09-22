«Прошу подписку»: в суде Казани обвиняемый Лоханов открестился от взятки 2,4 млн рублей
Задержанный накануне глава регионального отделения ФСС Павел Лоханов не считает себя виновным. С его слов, найденные за пределами его машины деньги не являются доказательством его причастности к взятке, передает журналист «Реального времени».
«От следствия скрываться не собираюсь. Нельзя избирать меру пресечения в виде заключения под стражу лишь на основании того, что обнаружен пакет и есть показания оперативников и УБЭПа. Прошу подписку о невыезде», — обратился обвиняемый к суду.
Следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов сообщил, что Лоханов может попытаться скрыться и надавить на свидетелей — своих подчиненных. Также в его ходатайстве прозвучало: «Принимаются меры, направленные на установление причастности Лоханова к совершению аналогичных преступлений».
Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев ходатайство поддержал. Адвокат обвиняемого Вадим Максимов был категорически против.
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