Власти России планируют ограничивать цены на отели во время проведения ключевых форумов

Власти России планируют ограничивать цены на отели на время проведения ключевых международных форумов. Разработкой механизма занимаются Федеральная антимонопольная служба и Ростуризм.

В ФАС уточнили, что мера затронет гостиницы и отели в городах, в которых проводятся форумы. Это Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Ограничение цен на их услуги не приведет к негативным последствиям для туристической отрасли, так как длительность форумов краткосрочная — от двух до четырех дней, объяснил замглавы антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что механизм будет максимально сбалансирован. Он позволит избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов, а также позволит бизнесу работать на рыночных условиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подобные меры уже вводились при проведении Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций FIFA — 2017, чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 и чемпионата Европы по футболу — 2020. Отельеры при этом не жаловались на ограничение цен на гостиничные услуги, говорится в сообщении на сайте ФАС.

В августе сообщалось, что в 2022 году в России планируют в пилотном режиме запустить классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».



Татьяна Демина