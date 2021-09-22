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Власти России планируют ограничивать цены на отели во время проведения ключевых форумов

18:26, 22.09.2021
Власти России планируют ограничивать цены на отели во время проведения ключевых форумов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти России планируют ограничивать цены на отели на время проведения ключевых международных форумов. Разработкой механизма занимаются Федеральная антимонопольная служба и Ростуризм.

В ФАС уточнили, что мера затронет гостиницы и отели в городах, в которых проводятся форумы. Это Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Ограничение цен на их услуги не приведет к негативным последствиям для туристической отрасли, так как длительность форумов краткосрочная — от двух до четырех дней, объяснил замглавы антимонопольного ведомства Тимофей Нижегородцев.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что механизм будет максимально сбалансирован. Он позволит избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов, а также позволит бизнесу работать на рыночных условиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подобные меры уже вводились при проведении Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций FIFA — 2017, чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 и чемпионата Европы по футболу — 2020. Отельеры при этом не жаловались на ограничение цен на гостиничные услуги, говорится в сообщении на сайте ФАС.

В августе сообщалось, что в 2022 году в России планируют в пилотном режиме запустить классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».

Татьяна Демина
БизнесУслуги

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