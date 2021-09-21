ЦИК Татарстана сообщил результаты довыборов в Госсовет республики

В Центральной избирательной комиссии Татарстана сообщили общие результаты дополнительных выборов депутатов Государственного совета РТ по Азинскому и Студенческому одномандатным избирательным округам. Об этом сообщается в telegram-канале комиссии.



В Госсовет РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 избран Эмиль Хуснутдинов, по Студенческому одномандатному избирательному округу №24 — Ренат Сибгатуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Явка на довыборы по Азинскому округу №15 составила 58,10%. В них приняли участие 32 472 избирателя. Явка на довыборы депутата Госсовета РТ по Студенческому одномандатному избирательному округу №24 — 83,44%. Проголосовали 60 550 избирателей.



Об итогах выборов депутатов Госдумы РФ 8-го созыва в Татарстане — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина