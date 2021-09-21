Кабмин Татарстана установил стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному билету
Правительство Татарстана установило стоимость разовой поездки по единому месячному социальному проездному билету и месячному детскому социальному проездному. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
По нерегулированным тарифам в городском сообщении на территории РТ эти разовые поездки обойдутся в 20 рублей. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. На Минтранст РТ возложен контроль исполнения документа.
В Татарстане транспортные компании, осуществляющие перевозку «льготников» по нерегулируемым тарифам в общественном транспорте, смогут получать субсидии из бюджета республики для компенсации выпадающих потерь. Летом Госсовет РТ одобрил законодательную инициативу Минтранса РТ по обеспечению равнодоступности общественного транспорта.
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