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Кабмин Татарстана установил стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному билету

15:56, 21.09.2021
Кабмин Татарстана установил стоимость разовой поездки по месячному социальному проездному билету
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана установило стоимость разовой поездки по единому месячному социальному проездному билету и месячному детскому социальному проездному. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

По нерегулированным тарифам в городском сообщении на территории РТ эти разовые поездки обойдутся в 20 рублей. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. На Минтранст РТ возложен контроль исполнения документа.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане транспортные компании, осуществляющие перевозку «льготников» по нерегулируемым тарифам в общественном транспорте, смогут получать субсидии из бюджета республики для компенсации выпадающих потерь. Летом Госсовет РТ одобрил законодательную инициативу Минтранса РТ по обеспечению равнодоступности общественного транспорта.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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