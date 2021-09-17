Путин поручил представить предложения по соединению трассы Москва — Казань с Саранском и Рузаевкой

Президент России Владимир Путин дал поручения по социально-экономическому развитию Республики Мордовия. В их числе — представить предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с формируемой городской агломерацией, включающей города Саранск и Рузаевка.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Мордовии Артем Здунов. Вместе с органами исполнительной власти Нижегородской области им также необходимо проработать вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас — Саранск. Доклад нужно представить до 1 декабря 2021 года.



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Также глава государства поручил проработать вопрос дополнительной поддержки сельхозпроизводителей республики, представить предложения по развитию сельского туризма в Мордовии, при помощи властей Нижегородской области разработать меры, при помощи которых удастся включить Темниковский район республики в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» Нижегородской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В начале сентября стало известно, что Татарстан, Чувашия, Владимирская, Московская и Нижегородская области, через которые пройдет новая высокоскоростная автомагистраль М-12, планируют объединить усилия по развитию придорожной туристической инфраструктуры. Представители регионов подписали соответствующее соглашение на форуме «Отдых Leisure 2021». Документ даст возможность совместными усилиями регионов составить интересные маршруты для движения вдоль новой магистрали.



Татьяна Леухина