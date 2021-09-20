В Госдуму впервые за более чем 10 лет проходят 5 партий

Фото: Максим Платонов

В Госдуму впервые за более чем 10 лет проходят 5 партий по спискам: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди». Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки свыше 99% протоколов.

Кандидаты еще трех партий смогли выиграть в одномандатных округах: «Родина», «Партия Роста», «Гражданская платформа».



Больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году, в третьем созыве. Тогда порог в 5% преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».

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