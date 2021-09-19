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«Единая Россия» лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму

22:04, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
«Единая Россия» лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму
Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Единая Россия» лидирует в 131 одномандатном округе, КПРФ — в 10, «Справедливая Россия — За правду» — в пяти. Такие данные приводит ЦИК по итогам подсчета 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе.

По предварительным данным, кандидаты от ЛДПР, «Яблока», Партии пенсионеров, «Родины», «Новых людей» и других не лидируют ни в одном округе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Единая Россия» набирает 38,85% голосов, КПРФ — 24,94%, ЛДПР — 9,57%, «Новые люди» — 7,83%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,75%, приводит данные ТАСС.

«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.

Татьяна Леухина
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