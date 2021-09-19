Памфилова заявила, что избиркомы ждет непростая ночь

Предстоящая ночь будет непростой для избирательных комиссий. Им всем предстоит работать под камерами, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас идет целый ряд провокаций, комиссии забрасывают ничего не значащими обращениями, чтобы вывести их из строя.

В России зарегистрировали 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах в восьми регионах. Недействительными признали 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах.



Татьяна Леухина