Новости общества

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Памфилова заявила, что избиркомы ждет непростая ночь

19:59, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Памфилова заявила, что избиркомы ждет непростая ночь
Фото: cikrf.ru

Предстоящая ночь будет непростой для избирательных комиссий. Им всем предстоит работать под камерами, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас идет целый ряд провокаций, комиссии забрасывают ничего не значащими обращениями, чтобы вывести их из строя.

В России зарегистрировали 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах в восьми регионах. Недействительными признали 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также