ЦИК сообщил о 12 случаях вбросов бюллетеней в восьми регионах России
В России зафиксировано 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах в восьми регионах. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
По состоянию на 17:30, недействительными признали 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах, передает ТАСС.
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов ранее сообщил, что МВД не фиксировало серьезных нарушений на выборах. С начала избирательной кампании было зарегистрировано 5,8 тыс. различных сообщений о нарушениях.
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