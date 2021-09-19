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В Татарстане закрылись избирательные участки

20:00, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В Татарстане закрылись избирательные участки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане закрылись избирательные участки. По России по состоянию на 18.00 явка на выборы составила 45,15%.

В избирательных комиссиях начинается подсчет избирательных бюллетеней. Избирательные участки закрылись в 84 из 85 российских регионов — везде, кроме Калининградской области.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По Татарстану на выборах в Госдуму по данным на 18.00 проголосовали 74,9% избирателей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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