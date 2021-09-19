В Татарстане закрылись избирательные участки
В Татарстане закрылись избирательные участки. По России по состоянию на 18.00 явка на выборы составила 45,15%.
В избирательных комиссиях начинается подсчет избирательных бюллетеней. Избирательные участки закрылись в 84 из 85 российских регионов — везде, кроме Калининградской области.
По Татарстану на выборах в Госдуму по данным на 18.00 проголосовали 74,9% избирателей.
Татьяна ЛеухинаОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым