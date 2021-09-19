Депутат из Германии восхитился Казанью

Депутат Ландтага Баварии Ульрих Сингер восхитился Казанью и удивился бассейнам в школах города. Его слова передает корреспондент «Реального времени».

По его словам, столица Татарстана — чистый, красивый город.

— И приехав сюда, я был искренне поражен количеством бассейнов в школах, которые я увидел. Казань — город большой культуры.



Сингер также рассказал, что провел день с уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской.



— Провел целый день вместе с госпожой Сабурской, обсуждал права человека и вижу, как здесь постепенно все улучшается. И многое лучше, чем у нас в Германии.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию третьего дня голосования на выборах в Госдуму.