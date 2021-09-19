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Политолог рассказал о преимуществах трехдневного голосования

16:15, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Политолог рассказал о преимуществах трехдневного голосования
Фото: Максим Платонов (архив)

Российский политтехнолог, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов считает, что избирательную кампанию 2021 года отличают технологические новации: трехдневное голосование и дистанционное голосование в семи регионах.

Баширов считает, что трехдневное голосование стоит сохранять, потому что так людям не приходится менять свои планы. Важно это и для граждан со сложным графиком работы. Например, сутки через двое.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Электронное голосование, по мнению эксперта, удобно тем людям, которые просыпаются со смартфоном и ложатся с ним спать. Оно защищенное: электронные ключи были разделены на 8 частей, их раздали и соберут в ЦИКе только сегодня, рассказал Баширов в ходе выступления в Едином информационном центре Татарстана.

«Реальное время» ведет трансляцию третьего дня голосования на выборах в Госдуму.

ОбществоВласть Татарстан

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