В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах — видео
В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах. У него с собой были все документы, поэтому оснований для отказа в выдачи бюллетеня не было.
Он посетил УИК №1023. Человека в гидрокостюме присутствующие снимали на камеры. Он проголосовал и ушел.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
Алексей НечаевОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым