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В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах — видео

12:32, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах. У него с собой были все документы, поэтому оснований для отказа в выдачи бюллетеня не было.

Он посетил УИК №1023. Человека в гидрокостюме присутствующие снимали на камеры. Он проголосовал и ушел.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Алексей Нечаев
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