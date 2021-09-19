В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах — видео

В Рязанской области избиратель пришел проголосовать в гидрокостюме и ластах. У него с собой были все документы, поэтому оснований для отказа в выдачи бюллетеня не было.

Он посетил УИК №1023. Человека в гидрокостюме присутствующие снимали на камеры. Он проголосовал и ушел.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Алексей Нечаев