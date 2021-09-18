В Нижнекамском районе в первый день голосования на выборах в Госдуму проголосовали 41,69% избирателей

В Нижнекамском одномандатном избирательном округе № 28, куда входят 10 муниципалитетов Татарстана, явка в первый день голосования — 17 сентября — составила 36,93% (свой голос отдали 159 672 избирателя). В Нижнекамском районе (не включая Нижнекамск) в первый день выборов депутатов в Госдуму проголосовали 41,69% (11 774 избирателя).

В городе Нижнекамск явка вчера составила 40,64% (69 232 избирателя), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы», в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей. Сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что в первый день голосования в Татарстане самую внушительную явку продемонстрировал Нижнекамский избирательный округ — 37,10%. На втором месте оказался Альметьевский избирательный округ — там проголосовало 35,51% избирателей, явка в 33,77% зафиксирована в Московском избирательном округе. Приволжский избирательный округ посетили 29,74% избирателей.



Татьяна Леухина