Вчера в Татарстане самую внушительную явку продемонстрировал Нижнекамский избирательный округ

В первый день голосования в Татарстане самую внушительную явку продемонстрировал Нижнекамский избирательный округ — 37,10%, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Об этом он рассказал перед началом форума «Мой голос».

На втором месте оказался Альметьевский избирательный округ — там проголосовало 35,51% избирателей, явка в 33,77% зафиксирована в Московском избирательном округе. Приволжский избирательный округ посетили 29,74% избирателей. Самая низкая явка зафиксирована в Центральном избирательном округе — всего 24,56%. Данные предоставлены из системы ГАС «Выборы» на 20.00 17 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы», в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей, сообщил Кондратьев в ходе брифинга. Вне помещений избирательных участков проголосовали 5,47% избирателей республики. Глава ЦИК РТ заметил, что из-за пандемии в Татарстане выросло количество желающих проголосовать на дому.

Алексей Нечаев