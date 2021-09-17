В Москве на избирательном участке семь минут ловили енота — видео

Фото: Максим Платонов

В Москве избиратель выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в своем telegram-канале.

Животное бегало от полиции семь минут. Енота зовут Том.

По данным ЦИК, в первый день голосования на выборах в Госдуму общая явка составила 9,16% на 16.00 по московскому времени.

