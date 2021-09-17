Путин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин примет участие в электронном голосовании на выборах депутатов в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Это связано с тем, что президент накануне ушел на режим самоизоляции в связи с заболевшими коронавирусом в его окружении. Уточнялось, что в окружении российского лидера заболели десятки человек.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — приводит его слова RT.

Дни голосования проходят с 17 по 19 сентября. Песков не уточнил, в какой именно день свой голос отдаст президент, но добавил, что пресс-служба об этом проинформирует.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Думы седьмого созыва выразил уверенность, что на предстоящих выборах в Госдуму избиратели поддержат кандидатов, для которых высшей ценностью является служение родине.



Маргарита Головатенко