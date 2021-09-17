Миллер: газа в России хватит на 100 лет

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет. Об этом он рассказал, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, который состоялся 14—17 сентября в смешанном формате.

— Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет, — цитирует его ТАСС.

Фото: pxhere.com

Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящий момент «Газпром» обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Об этом свидетельствовали данные лондонской биржи ICE. Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за 1 тыс. кубических метров.

Алексей Нечаев