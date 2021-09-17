Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому по теракту в Кукморе

Вахитовский районный суд продлил срок содержания под стражей жителю Кукмора в Татарстанане, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.



Органы предварительного расследования предъявили ему обвинения в том, что, проживая совместно с несовершеннолетним сыном супруги, он в ходе неоднократных бесед склонил его к совершению террористического акта — поджогу зданий кафе и отдела МВД России по Кукморскому району РТ.

Он же оказал несовершеннолетнему пособничество в приготовлении к совершению преступления. Также он склонил его к посягательству на жизнь сотрудников отдела МВД. В результате несовершеннолетний 29 октября совершил террористический акт и посягнул на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он попытался скрыться и был застрелен сотрудником полиции в ходе задержания.

Суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления и данные о личности обвиняемого. Учтено и то, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а еще оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Фото: realnoevremya.ru

Законным и обоснованным в 2020 году признал арест ранее судимого за терроризм бизнесмена Марата Замалиева из Кукмора Верховный суд Татарстана.

Напомним, Замалиев был задержан 30 октября, после того как его 16-летний пасынок Виталий, по версии силовиков, пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью. При задержании парень оказал сопротивление, напал с ножом на полицейского и был застрелен.

Маргарита Головатенко