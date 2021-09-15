Билялов о первой игре после травмы: «Вышел на лед уверенным в себе»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями после победы по буллитам над «Сочи» (3:2б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Голкипер казанцев впервые вышел на лед в нынешнем сезоне, пропустив старт из-за травмы.

— Да, не играл 4,5 месяца. Конечно, были переживания, ведь сейчас тяжелый период, и не хотелось подвести команду. Было тяжелое начало матча: пропустили, к сожалению, но потихоньку отобрали инициативу. Третий период проходил при нашем давлении. Нашли свою игру, стали цепляться за шайбу. Получилось немного сумбурно, нервозно, но побеждать в таких матчах, где мы выгрызаем победу на характере, нам сейчас полезнее.

Пока тяжело даются игры, но главное побеждать в них. Хотелось помочь команде, обязательно выиграть свою первую игру. И команда помогла. Не без ошибок, но довели матч до победы.

Надо было психологически подготовиться. Я столько лет в хоккее, в воротах, что надо было просто справиться с давлением. Психологически был готов к матчу, вышел на лед уверенным в себе, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

Билялов получил травму голеностопа в ходе прошлогодней серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым», но сумел доиграть на уколах до конца противостояния с «Авангардом». После седьмого матча с омичами голкиперу было сделано несколько операций, восстановление заняло пару месяцев.

В общую тренировочную группу «Ак Барса» вратарь вернулся лишь в конце августа.

В матче с «Сочи» Билялов отразил 29 из 31 броска соперника по своим воротам, а также справился с 3 буллитами из 5 в послематчевой серии. Сама встреча завершилась победой «Ак Барса» со счетом 3:2 (б.).