В Казани во вторник образовались 7-балльные пробки

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.36.

Заторы наблюдаются в Щербаковском переулке, на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Вишневского, Николая Ершова, Космонавтов. Также движение затруднено на улицах Мира, Родины, на проспекте Победы.

Пробки образовались и на улицах Декабристов, Тэцевской, Копылова, Максимова, Петра Витера.