В Казани во вторник образовались 7-балльные пробки
В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.36.
Заторы наблюдаются в Щербаковском переулке, на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Вишневского, Николая Ершова, Космонавтов. Также движение затруднено на улицах Мира, Родины, на проспекте Победы.
Пробки образовались и на улицах Декабристов, Тэцевской, Копылова, Максимова, Петра Витера.АвтоБизнесТранспортПроисшествияОбщество Татарстан
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