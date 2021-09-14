Осужденный на пожизненный срок глава челнинской ОПС «Тагирьяновские» дал интервью

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Глава банды 90-х — ОПС «Тагирьяновские» из Набережных Челнов — Эдуард Тагирьянов, который сейчас отбывает пожизненный срок в мордовской колонии, дал интервью изданию «Лента.ру», в котором рассказал об убийствах, противостоянии с ОПГ «ГЭС».

По словам Тагирьянова, весной 1995 года члены группировки с нуля построили и открыли в Удмуртии первый в Поволжье новейший ликеро-водочный завод. И в этот момент стали появляться должники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Кто-то реально не мог отдать деньги — к таким у меня вопросов не было. Но были другие должники, которые считали, что не вернуть деньги за продукцию — как бы нормально. Вот отсюда наше первое преступление, — рассказал он.

Также Тагирьянов рассказал об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова.

Тагирьяновская ОПГ считалась одной из самых жестоких и законспирированных преступных группировок в истории современной России. Ее разгромили в 2003 году.